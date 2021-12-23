Москва, 23 декабря, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Сбережение народа является одной из важнейших задач и драйверов роста для России. Об этом 23 декабря во время традиционной пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

«В нынешней ситуации обостряется одна из важнейших проблем — в сфере демографии», — отметил глава государства.

Он добавил, что из-за проблем в этой сфере России «не хватает рабочих рук».

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"146 млн для такой территории совершенно недостаточно. И с экономической точки зрения это опасно — у нас рабочих рук не хватает. Я уже не говорю о геополитической стороне этого вопроса, только о гуманитарной», — подчеркнул российский лидер.