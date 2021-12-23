Москва, , 12:48 — REGNUM Время показало, что Россия избрала верную стратегию борьбы с коронавирусом с точки зрения разделения полномочий. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

«По нашему пути пошли очень многие страны, ведь мы на самом деле первые это сказали: что ситуация большая, ситуация в разных регионах разная, по-разному складывается. И поэтому при общем руководстве со стороны федерального центра, — и для этого была создана правительственная комиссия, — нам нужно всё-таки отдать на уровень регионов возможность тонко регулировать ситуацию в самом регионе», — заявил Путин.

«Разве можно сравнить Чукотку и Москву? Ну разные совершенно вещи», — указал он.