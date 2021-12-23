Военкор Поддубный сообщил, что ВС России сбили вертолёт Black Hawk ВСУ
Москва, 17 марта, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ сбили вертолёт Black Hawk ВСУ американского производства с десантом на борту. Об этом 17 марта сообщил военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале.
«Воины Армии России сбили вертолёт противника, (предположительно UH-60 Black Hawk американского производства) с десантом на борту», — написал Поддубный.
Он уточнил, что военно-транспортный вертолёт уничтожен в районе Лукашовки Сумской области, на борту находилось до 20 человек.
По его словам, противник планировал высадку в Козинках Белгородской области с целью создания видимости контроля над населённым пунктом.
Как ранее передавало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что на белгородском направлении пересечены все попытки проникновения на приграничную территорию РФ украинских диверсантов в районе Козинки. В результате ударов авиации, беспилотных летательных аппаратов и огня артиллерии уничтожено до 65 украинских боевиков, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и орудие Д-20.