Москва, 17 марта, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ сбили вертолёт Black Hawk ВСУ американского производства с десантом на борту. Об этом 17 марта сообщил военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале.

кадр из видео

«Воины Армии России сбили вертолёт противника, (предположительно UH-60 Black Hawk американского производства) с десантом на борту», — написал Поддубный.

Он уточнил, что военно-транспортный вертолёт уничтожен в районе Лукашовки Сумской области, на борту находилось до 20 человек.

По его словам, противник планировал высадку в Козинках Белгородской области с целью создания видимости контроля над населённым пунктом.

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Как ранее передавало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что на белгородском направлении пересечены все попытки проникновения на приграничную территорию РФ украинских диверсантов в районе Козинки. В результате ударов авиации, беспилотных летательных аппаратов и огня артиллерии уничтожено до 65 украинских боевиков, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и орудие Д-20.