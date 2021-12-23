Москва, , 12:45 — REGNUM Федеральный бюджет носит социальную направленность. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам президента, в России используется «целый набор инструментов и мер» поддержки населения.

«4,5 трлн рублей в прошлом году, и в этом году продолжили. И всё это было нацелено на то, чтобы или напрямую людей поддержать, или поддержать их через бизнес. Потому что бизнесу давали деньги в том случае, если они сохраняли рабочие места и определённый уровень заработной платы. Кроме всего прочего, мы повысили МРОТ и ПМ», — сказал Путин.