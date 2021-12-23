Москва, 23 декабря, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Российские власти, поддерживая экономику в период пандемии, нацеливались на помощь самым уязвимым людям. Об этом заявил президент России Владимир Путин 23 декабря в ходе большой ежегодной пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

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Он подчеркнул, что власти, когда выстраивали работу по поддержке пострадавших отраслей экономики, не выдавали деньги «абы как и абы кому». Помощь предназначалась для поддержки уязвимых групп населения, например, семей с детьми, а также была направлена на сохранение рабочих мест.

В 2020 году объём поддержки составил 4,5 трлн рублей — напрямую или через бизнес, напомнил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил также, что экономика РФ оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем экономики многих стран.

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