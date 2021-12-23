Москва, 23 декабря, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции заявил, что не вмешивается в работу Центрального банка РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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По словам главы государства, Центральный банк проводит независимую политику.

«Я не вмешиваюсь в работу ЦБ, но оцениваю её положительно», — сказал глава государства.