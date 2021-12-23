Москва, 23 декабря, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В России растут расходы на здравоохранение. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«По здравоохранению. Если взять расходы федерального бюджета, ОМС и региональные бюджеты — где-то 1,5 — 1,7 трлн они тратят примерно на здравоохранение. Рост очевидный. Планировали 3,6 трлн на здравоохранение из двух источников — федерального бюджета и системы ОМС. А в этом году выйдем на 3,9 — 4 трлн. В следующем году запланировали 4 трлн, но явно будет больше тоже. Это без региональных расходов», — сказал Путин.