Москва, 23 декабря, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Положительное сальдо торгового баланса России по итогам 2021 года практически удвоится, заявил 23 декабря президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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По словам главы государства, положительное сальдо торгового баланса страны по итогам текущего года составит 184 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что уровень спада экономики РФ составил 3%, что ниже, чем во многих ведущих экономиках мира, и мы восстановились быстрее, чем многие страны.