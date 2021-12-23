Москва, 23 декабря, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Правительство и Центральный Банк России удовлетворительно поработали в 2021 году. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«В целом, я считаю, и работа правительства, и работа Центрального банка заслуживает, ну, будем вести себя скромно — удовлетворительной оценки. Результаты положительные», — заявил Путин.