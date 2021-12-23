Москва, 23 декабря, 2021, 12:32 — ИА Регнум. По итогам 2021 года продолжительность жизни в России составит 70,1 лет. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Продолжительность жизни чуть-чуть у нас сократилась — было 71,5 в прошлом году, стало 70,1», — заявил Путин.

«И это как раз один из результатов, одно из негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции», — указал он.