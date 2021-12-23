Путин назвал сбережение народа России драйвером роста
Москва, 23 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Одним из драйверов экономического роста является сбережение народа. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
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Президент напомнил, что в России 81 млн человек находятся в трудоспособном возрасте. В этой связи вопрос демографии и сохранения численности является одним драйверов экономического роста, даже если не затрагивать другие аспекты.
«Сбережение народа, о котором говорил Солженицын, является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста», — сказал Путин.
Также президент назвал драйвером роста развитие инфраструктуры.