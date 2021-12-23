Москва, , 12:28 — REGNUM По итогам 2021 года в России фиксируется рост реальных заработных плат. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

«Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении, слава богу. Изменения и в реальных располагаемых доходах населения — если был минус 2%, то в этом году мы ожидаем рост», — заявил Путин.

«Говорим мы и об инфляции, конечно, инфляция 8% ожидается. Это гораздо больше, чем прогнозировали, но всё равно рост реальный за вычетом этих инфляционных (компонентов) — всё-таки 4,1%. По году будет, так вот ожидают специалисты, эксперты наши, 3,5% рост реальных доходов. Конечно, далеко не у всех категорий граждан. Конечно, это средний показатель», — указал он.