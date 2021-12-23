Москва, , 12:32 — REGNUM Распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» представляет опасность, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он отметил, что борьба с коронавирусной инфекцией продолжается. Так, российские учёные работают в ЮАР, чтобы изучить новый штамм.

«Мы знаем и об опасностях распространения «омикрона», нового штамма», — сказал Путин, отвечая на самый первый вопрос конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, вопросы, связанные с пандемией коронавируса, включены в повестку пресс-конференции президента РФ. В числе таковых вакцинация и медицинские сертификаты.

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