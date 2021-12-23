Москва, 23 декабря, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Строительная отрасль России достигла в 2021 году рекордных показателей. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Путин

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«Хорошие очень показатели в стройке, рекордные показатели — 90 млн квадратных метров. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России», — заявил Путин.

«Я хочу поздравить с этим результатом всех работников строительного комплекса: и первых лиц, и тех, кто работает прямо на стройках», — указал он.