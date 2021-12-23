Москва, 23 декабря, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Россия испытала заметно меньший спад экономической активности на фоне пандемии коронавируса, чем многие развитые страны Запада. Об этом 22 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Путин

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«Как отразилась эта ситуация на российской экономике и что мы ожидаем в ближайшее время?.. Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми вынужденными ограничениями в этой связи в экономике, да и в социальной сфере… всё-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира», — заявил Путин.

«Если считать пять-шесть-семь или десять ведущих экономик мира, даже если двадцатку взять. У нас уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира. И мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны», — указал он.