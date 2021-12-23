Москва, 23 декабря, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин начал ежегодную большую пресс-конференцию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

Это уже семнадцатое по счёту мероприятие подобного рода для российского лидера.

В отличие от пресс-конференции прошлого года, когда журналисты находились в пресс-центре, а глава государства — в своей резиденции в Ново-Огарёве, нынешняя встреча с прессой проходит в очном формате.