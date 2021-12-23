Москва, , 12:01 — REGNUM Специальные дезинфицирующие рамки, которые будут обрабатывать серебром всех пришедших на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая пройдет в Манеже, установили организаторы мероприятия. Об этом 23 декабря рассказала пресс-секретарь, советник управляющего делами российского лидера Елена Крылова в эфире канала «Россия 24».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Это уникальный такой прибор, который специально будет обрабатывать серебром всех входящих журналистов на пресс-конференцию. Это абсолютно безопасно. Наоборот: я бы сказала, что это даже полезно», — сказала она.

Также Крылова добавила, что во всех помещениях, где будут работать представители СМИ, установлены санитайзеры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в пресс-конференции главы государства примут участие четыре представителя СМИ из Мурманской области.