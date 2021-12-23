Москва, 23 декабря, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Число выявленных заражений коронавирусом в России выросло за сутки на 25 667 случаев. Об этом 23 декабря сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи зафиксированы в 85 регионах. Больше всего их в Москве (3062), Санкт-Петербурге (2198) и Подмосковье (959), а также в Красноярском и Пермском краях.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 10 318 650 случаев заражения коронавирусом.

За сутки от ковида скончались 1002 пациента, рассказали в штабе.