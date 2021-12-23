Перт, Австралия, 23 декабря, 2021, 11:47 — ИА Регнум. 23 декабря на территории штата Западная Австралия был выявлен один местный случай заболевания COVID-19, в результате чего премьер-министр штата Марк Макгоуэн объявил о введении новых ограничений в преддверии Рождества, передает телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

С 18:00 24 декабря до 6:00 28 декабря по местному времени все ночные клубы в Западной Австралии будут закрыты, а в закрытых помещениях вводится масочный режим.

В настоящее время сотни жителей столичного Перта находятся на самоизоляции после одного положительного случая коронавируса, который был выявлен у одного из посетителей ночного клуба в Нортбридже. Им стал турист родом из Франции.

«К счастью, путешественник зарегистрировался … это позволило нам очень быстро определить полную картину перемещений этого человека с момента его прибытия», — заявил премьер-министр Макгоуэн.