Братислава, 23 декабря, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Россия и НАТО смогут начать диалог после того, как российские войска покинут район границы с Украиной. Об этом премьер-министр Словакии Эдуард Хегер написал на своей странице в соцсети Facebook.

Vlada.gov.sk Эдуард Хегер

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По словам Хегера, который руководит словацким правительством с 30 марта 2021 года, в Братиславе согласны с тем, что Россия и Североатлантический альянс должны начать конструктивный диалог как можно скорее. Абсолютный приоритет — безопасность и суверенитет Украины, в Евросоюзе едины на этот счёт, подчеркнул он.

«Условием, ведущим к диалогу, является то, чтобы Россия отвела свои войска от границ с Украиной», — отметил словацкий премьер.

Дальнейшая эскалация напряжённости у границ России и Украины и возникновение военного конфликта приведёт только к одному — к принятию странами НАТО жёстких мер против Москвы, добавил он.

Хегер также высказался против требований, которые, как сообщало ИА REGNUM, Россия выдвинула к НАТО и США для обеспечения своей безопасности. Это откатило бы ситуацию в НАТО на 1997 год, отметил он, а Словакия не приемлет желания стереть достижения в сфере укрепления евроатлантического единства за истёкший период.

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