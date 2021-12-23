Лондон, , 10:02 — REGNUM Риск госпитализации при заражении коронавирусом штамма «Омикрон» ниже, чем при заражении штаммом «Дельта», который до недавнего времени преобладал в Великобритании и ряде других стран. Таковы результаты сразу двух исследований, опубликованных британскими учёными.

Врач в «Красной зоне» Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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В Имперском колледже Лондона заключили, что для людей с подтвердившимся заражением «Омикроном» угроза попасть на больничную койку на 15−20% меньше, чем для носителей штамма «Дельта». Более того, на 40−45% снизился риск того, что госпитализация продлится более суток.

Такой вывод учёные сделали после сравнения течения болезни у 56 тыс. пациентов, заразившихся «Омикроном», и 269 тыс. человек, заразившихся «Дельтой». Параллельное исследование проходило в Шотландии.

Там пришли к выводу, что риск госпитализации при штамме «Омикрон» на две трети ниже по сравнению с заражениями «Дельтой». Шотландские специалисты изучили истории болезни 15 пациентов.

Оба исследования ещё не прошли процедуру рецензирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эпидемиолог Татьяна Руженцова рассказала, что симптомы при заражении штаммом «Омикрон» могут появиться уже на следующие сутки. Инкубационный период чаще всего занимает от трёх до шести дней.

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