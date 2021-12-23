Ижевск, , 09:23 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались два человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано восемь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

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Скончались 79-летняя женщина и 84-летний мужчина. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3384 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 декабря в регионе выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 78 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 78 505 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8265 жителей.

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