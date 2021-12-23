Ижевск, , 09:22 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 23 декабря выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 78 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 78 505 случаев, сообщает региональный оперативный штаб в социальной сети.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди новых носителей вируса — 14 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 24 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 164 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 66 856 человек. Скончались 3384 жителя региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано два летальных случая. Накануне скончались восемь жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8265 жителей. Из числа получающих лечение 8441 житель республики находится в удовлетворительном состоянии, 254 человека — в состоянии средней степени тяжести, 130 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртию, как и в другие регионы России, вакцина от коронавируса «Спутник М» для подростков начнет поступать в середине января 2022 года. Вакцинация этой возрастной группы граждан будет проводиться исключительно на добровольной основе с согласия одного из родителей или опекунов несовершеннолетнего.

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