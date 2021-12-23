Брюссель, 23 декабря, 2021, 09:07 — ИА Регнум. США, станам Евросоюза и России следует заключить соглашение об отказе от военных действий. Такую рекомендацию дали аналитики Международной кризисной группы (International CrisisGroup), выразившие обеспокоенность в связи с «наращиванием российских военных сил» около границы с Украиной.

Minsvyaz.ru Флаги России и США

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В опубликованном докладе, на который ссылается RT, они предлагают сторонам осуществить «постановочную деэскалацию», чтобы вернуться за стол переговоров.

«Прежде всего США, европейские державы и Россия заключат осторожное соглашение — достаточно осмотрительное, чтобы власти ни одной из стран не выглядели слабыми в глазах своего населения, — соглашение об отказе от военных действий, которые будут восприниматься другой стороной как носящие особенно провокационный характер», — отмечено в документе.

Так, западным странам предлагается взять на себя обязательства по ограничению военно-морских учений в акватории Чёрного и Балтийского морей, а также сократить риторику о вступлении Украины и Грузии в НАТО. В свою очередь Россия, в соответствии с соглашением, должна будет не только отвести войска от украинской границы, но и демонтировать инфраструктуру и оборудование в регионе, полагают авторы публикации.

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Аналитики полагают, что такая сделка позволит приостановить «провокационные военные учения» и вернуться к мирным переговорам.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние время в Европейском союзе растут опасения по поводу того, что Россия готовит вторжение на территорию соседней Украины, проводя массированное наращивание войск на границе. Однако Москва отрицает какие-либо планы нападения, вместо этого обвиняя Киев «в агрессивном позёрстве».