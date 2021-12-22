Москва, , 14:50 — REGNUM Россия готова к ответу на любые провокации, которые могут разворачиваться у ее границ. Об этом 22 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил в интервью телеканалу RT глава МИД России, расчет властей Украины и стран Запада является очень простым: размещая войска у границы с РФ они намерены нарушить в регионе равновесие.

«Вчера Путин сказал очень четко на коллегии Министерства обороны: у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический, ответ на любые провокации, которые могут вокруг нас разворачиваться», — сказал он.

В то же время, Лавров выразил обеспокоенность тем, что Германия и Франция поддерживают Киев, который нарушает Минские соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия намерена жестким образом обеспечивать свою безопасность, при этом она не хочет войны.