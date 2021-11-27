Москва, , 16:02 — REGNUM Состыкованный с Международной космической станцией модуль «Причал» можно рассматривать как прототип узловых модулей для будущей российской орбитальной станции. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в программе «Хроника русского космоса. Линия Генерального» телестудии «Роскосмос ТВ».

Российский сегмент МКС после присоединения модуля «Наука» NASA

Рогозин объяснил, что модуль «Причал» имеет возможность обеспечения стыковок не только с космическими кораблями, но и с другими модулями. Возможность отправки нового модуля к МКС не рассматривается, однако этот функционал может быть использован при строительстве новой станции.

«В целом «Причал» является, в каком-то смысле, прототипом для подобного рода узловых модулей для российской орбитальной служебной станции», — подчеркнул глава Роскосмоса.

Узловой модуль «Причал» был успешно состыкован с российским сегментом орбитальной станции 26 ноября 2021 года. Этот модуль оборудован портами для приёма грузовых кораблей серии «Прогресс» и пилотируемых серии «Союз».

Возможность создания новой российской орбитальной станции анонсировал вице-премьер РФ Юрий Борисов в апреле 2021 года. Планируется, что развёртывание новой станции начнётся не ранее 2026 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Рогозин сделал заявление о новой российской орбитальной станции