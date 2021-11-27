Москва, 27 ноября 2021, 16:02 — REGNUM Состыкованный с Международной космической станцией модуль «Причал» можно рассматривать как прототип узловых модулей для будущей российской орбитальной станции. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в программе «Хроника русского космоса. Линия Генерального» телестудии «Роскосмос ТВ».

Российский сегмент МКС после присоединения модуля «Наука»
Российский сегмент МКС после присоединения модуля «Наука»
NASA

Рогозин объяснил, что модуль «Причал» имеет возможность обеспечения стыковок не только с космическими кораблями, но и с другими модулями. Возможность отправки нового модуля к МКС не рассматривается, однако этот функционал может быть использован при строительстве новой станции.

«В целом «Причал» является, в каком-то смысле, прототипом для подобного рода узловых модулей для российской орбитальной служебной станции», — подчеркнул глава Роскосмоса.

Узловой модуль «Причал» был успешно состыкован с российским сегментом орбитальной станции 26 ноября 2021 года. Этот модуль оборудован портами для приёма грузовых кораблей серии «Прогресс» и пилотируемых серии «Союз».

Возможность создания новой российской орбитальной станции анонсировал вице-премьер РФ Юрий Борисов в апреле 2021 года. Планируется, что развёртывание новой станции начнётся не ранее 2026 года.

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