Брюссель, 23 декабря, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Переговоры с главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем, в ходе которого стороны подтвердили готовность к использованию ОБСЕ в качестве площадки для диалога по деэскалации ситуации на Украине, провела председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде. Она сообщила об этом 23 декабря на своей странице в соцсети Twitter.

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По словам Линде, у неё состоялся хороший разговор с верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем «о вызывающем обеспокоенность развитии событий на Украине и вокруг нее».

«Обсудили важность поддержания порядка европейской безопасности и подтвердили готовность использовать ОБСЕ в качестве платформы для диалога по деэскалации ситуации», — написала она в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотни тысяч женщин будут поставлены на воинский учёт на Украине.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.