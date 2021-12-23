Москва, , 08:31 — REGNUM Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что при заражении штаммом коронавируса «Омикрон» симптомы могут появиться уже на следующие сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта», — цитирует ее РИА Новости.

Она добавила, что инкубационный период при заражении «Омикроном» чаще всего занимает от трёх до шести дней.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что штамм «Омикрон» станет доминантным во многих странах Европы уже в ближайшие недели.

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