Во Франции за сутки выявили свыше 84,2 тыс. носителей коронавируса
Париж, 23 декабря, 2021, 08:21 — ИА Регнум. За последние сутки во Франции было выявлено свыше 84,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 декабря сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.
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Согласно данным службы, за минувшие 24 часа в стране выявили 84 272 новых заразившихся SARS-CoV-2 и этот показатель является рекордным. При этом больше носителей коронавируса во Франции было выявлено только в ноябре 2020 года — 86,8 тыс. заразившихся.
Также уточняется, что за этот же период в стране от COVID-19 скончались 170 пациентов.
Отметим, рост числа заразившихся коронавирусом происходит в момент, когда французские власти заявляют о высоком уровне вакцинации от нового заболевания.