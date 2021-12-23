Москва, 23 декабря, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В России в 2022 году право на страховую пенсию получат женщины в возрасте 56,5 лет и мужчины в возрасте 61,5 года, напомнила заместитель управляющего отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Она отметила, что для назначения страховой пенсии по старости должен быть выработан необходимый стаж, а также должны иметься пенсионные коэффициенты.

«Ежегодно продолжительность стажа и величина индивидуального пенсионного коэффициента будет увеличиваться, пока не станет равным 15 и 30 соответственно», — сказала Тарасова в беседе с агентством «Прайм» .

В следующем году для получения пенсии нужно будет иметь не менее 13 лет стажа и 23.4 — индивидуальный пенсионный коэффициент. В случае нехватки стажа и пенсионных коэффициентов назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока гражданин не наработает необходимое количество стажа и коэффициентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на год заморозки накопительной части пенсии.

Изначально «заморозка» накопительной части пенсий была введена как временная мера. При этом она действует с 2014 года.

Все взносы, которые с тех пор работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, направляются в страховую часть.

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