Афины , , 21:49 — REGNUM Правительство Греции рассматривает возможность обязательной вакцинации для всех врачей и среднего медицинского персонала в национальной системе здравоохранения (NSH), заявил министр здравоохранения Танос Плеврис в парламенте 22 декабря.

Парламент Греции Andreas Trepte

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До сих пор врачи и медсестры в NHS, которые отказывались делать прививку от коронавируса, получали три месяца на пересмотр своего решения, а в случае дальнейшего отказа от прививки подлежали увольнению.

«Правительство серьезно рассматривает возможность превращения вакцинации передового медицинского персонала в обязательную меру», — сказал Плеврис. По его словам, действующая ныне мера должна быть продлена до 31 марта 2022 года, а затем будет пересмотрена, и правительство серьезно рассматривает вопрос о том, чтобы сделать ее обязательной для тех, кто предлагает свои услуги NHS. Они должны принять решение в течение этого трехмесячного периода. Они должны быть вакцинированы сейчас, когда длится пандемия».

Те, кто не привьются, очевидно не смогут работать в NHS, подчеркнул Плеврис.