Сергей Кузьмичёв, , 07:31 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп 21 декабря подписал разрешение продавать Украине американское стрелковое оружие, а затем распорядился предоставить Киеву противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin (в переводе с английского «дротик» или «метательное копьё»), о которых украинские «ястребы» грезили уже давно.

Теперь Киев может получить 35 переносных пусковых установок Javelin и 210 противотанковых ракет к ним. Оплачиваться эти поставки предполагается из фонда помощи Украине в объёме $350 млн, утверждённого в военном бюджете США на 2018 год.

Много это или мало? Сравним: по штату механизированный батальон ВСУ имеет в своем боекомплекте 81 противотанковую управляемую ракету различных типов. По теоретическим расчетам, этого достаточно для нейтрализации 60 единиц бронетехники наступающего мотопехотного батальона противника, усиленного танковой ротой. Выводы делайте сами.

Не исключено, что в действительности Вашингтон поставит Киеву гораздо больше ракет и пусковых установок.

Мы не будем гадать, соответствуют ли эти цифры реальности и насколько. Гораздо важнее проанализировать другой вопрос — насколько обоснованы радостные заявления украинских политиков и журналистов о том, что эти комплексы позволят добиться военных успехов в Донбассе.

Не секрет, что Украина не испытывает недостатка в комплексах ПТУР. В наследство от СССР Киеву достались не только производственные мощности, но и конструкторские бюро, способные создавать новые ПТРК и боеприпасы для них. Например «Государственное Киевское Конструкторское Бюро «Луч», специалисты которого за последние годы разработали четыре образца ПТРК и девять образцов управляемых ракет для них и артиллерийских систем, включая гладкоствольные танковые орудия калибра 125 мм, устанавливаемые на основном боевом танке ВСУ Т-64.

Специалистами ГККБ «Луч» создан вполне эффективный ПТРК большой дальности «Скиф», способный поражать бронетехнику и укрепления противника на дальности до 5000 м. ПТРК «Скиф» использует управляемую ракету с тандемной кумулятивной боевой частью, обеспечивающей преодоление блоков динамической защиты большинства образцов и пробитие брони, эквивалентной 800 мм броневой стали.

Полет ракеты к цели и ее удержание на нужной траектории происходят при помощи лазерного луча, защищенного от помех тем, что фотоприемник ракеты обращен в сторону пусковой установки и оператора. Достоинством ПТРК «Скиф» является еще и то, что оператор комплекса может располагаться в нескольких десятках метров от пусковой установки, что обеспечивает его безопасность и психологическую устойчивость при наведении ракеты.

Теперь посмотрим, чем ПТРК Javelin отличается от комплексов, находящихся сейчас на вооружении ВСУ.

К недостаткам ПТРК Javelin, безусловно, относится дальность поражения цели, не превышающая 2500 м, что вдвое меньше, чем у украинских комплексов. Бронепробиваемость тандемного кумулятивного боеприпаса этого комплекса, также способного преодолеть блоки динамической защиты, соответствует 750 мм броневой стали.

Однако достоинств у этого комплекса значительно больше. Главным его достоинством можно считать то, что выстрел можно производить из закрытых помещений, так как маршевый двигатель ракеты ПТРК Javelin включается после того, как ракета покидает пусковую установку.

Ракета может поражать цель по прямой траектории или в режиме пикирования под углом 45 градусов, позволяя наносить удар в наименее защищенные крышу башни и корпуса танков. В боекомплект ПТРК Javelin входит и осколочный боеприпас для поражения живой силы и легкой бронетехники.

Головка самонаведения ракеты снабжена тепловизионной матрицей, распознающей цели с температурой, отличной от температуры окружающей среды. Захватив цель, ракета летит к ней самостоятельно, поэтому оператор может сразу после пуска менять позицию или уходить в укрытие.

Прицел ПТРК Javelin комбинированный всесуточный девятикратный, ночью может наводить ракету на цель в инфракрасном режиме.

Таким образом, коренных отличий ПТРК Javelin от украинских комплексов три — возможность пуска ракеты из закрытых помещений, наведение по принципу «выстрелил и забыл» и способность поражать бронетехнику с самой опасной для нее верхней полусферы.

И американские, и украинские комплексы позволяют поражать полевые укрепления, ДОТы, здания, а также вертолеты противника.

Теперь рассмотрим условия, в которых ВСУ будут применять американское «чудо-оружие».

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день вооруженное противостояние в Донбассе приобрело позиционный характер, противники зарылись в землю и построили большое количество полевых укреплений различного типа. В таких условиях танки и бронетехника отведены от передовой линии обороны и применяются в качестве подвижного резерва для противодействия атакам противника или контратак в местах возможного прорыва.

Главным действующим инструментом в таких условиях являются артиллерия и минометы, обеспечивающие подавление и уничтожение обороняющихся или поражение атакующих. Безусловно, ПТРК в этих условиях также применяются для воздействия на укрепления противника.

Нетрудно понять, что для решения таких задач украинские ПТРК подходят ничуть не хуже американской диковины.

Еще один способ применения ПТРК — засады диверсионно-разведывательных групп, просочившихся в ближний тыл противника. Как правило, в этом случае ПТРК используют для уничтожения транспортных средств или бронетехники, перемещающихся в прифронтовой зоне. Для этих действий ПТРК Javelin подходит гораздо лучше, так как меньше весит, позволяет моментально скрыться с места засады и вести огонь из закрытых помещений. Однако весьма сомнительно, что украинское командование по доброй воле отправит дорогостоящий комплекс в расположение противника, так как диверсионно-разведывательный рейд продолжает оставаться весьма рискованным мероприятием, итогом которого может стать захват бойцами ДНР и ЛНР заокеанской новинки. Нетрудно предположить, чем чреват такой вариант развития событий.

Еще один вариант использования ПТРК Javelin — обеспечение прорывов украинских ударных групп от танковых контрударов войск ДНР и ЛНР, которые уже не раз заканчивались «по-иловайски» или «по-дебальцевски». В этом случае они могут проявить максимум своих отличий от украинских ПТРК и нанести заметные потери войскам народных республик, но такой вариант возможен только в том случае, если Киев пойдет в Донбассе «ва-банк».

Учитывая все военно-политические последствия такого шага, о которых Украину предупредили неоднократно и вполне конкретно, американские «дротики» не окажут сокрушительного влияния на развитие событий.

Теперь рассмотрим еще один уровень тех условий, в которых окажется американский комплекс.

Не секрет, что военнослужащие ВСУ весьма бойко торгуют не только боеприпасами, но и оружием, и даже бронетехникой. В этих условиях вероятность захвата ПТРК Javelin противником значительно усилится.

И последний факт: 25 декабря 2017 года вступил в силу Закон ДНР «О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Донецкой Народной Республикой и Республикой Южная Осетия», принятый Народным Советом Донецкой Народной Республики 14 декабря 2017 года.

Новый статус Договора позволит сторонам регулировать отношения не только в политической, торгово-экономической, социально-гуманитарной, культурной и других областях, но и оказывать поддержку в случае военной агрессии.

Мало кто сможет подвергнуть сомнению способность военно-промышленного комплекса Республики Южная Осетия поставить войскам ДНР вооружение и технику, которые быстро выравняют баланс сил в вооруженном противоборстве защитников своей Родины и приверженцев нацизма.

Читайте ранее в этом сюжете: Американские ракеты не помогут ВСУ победить ДНР и ЛНР — Хинштейн