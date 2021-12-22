Вильнюс, 22 декабря, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Литва закупила у США дополнительные переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin (Джавелин), потратив на это 86 млн евро, сообщает 22 декабря агентство BNS со ссылкой на литовское министерство обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

В частности, национальное Агентство оборонных ресурсов несколько дней назад подписало дополнение к договору с правительством США о закупках противотанковых комплексов Javelin. Речь идет о дополнительной партии ракет, командно-пусковых блоков и другого оборудования на общую сумму $97 млн.

Указанные дополнительные ПТРК и боеприпасы для них будут передаваться литовским военным с 2024 по 2028 год.

При этом министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что американские Javelin «особенно заметно укрепят оборонный потенциал Литвы, увеличат боевую мощь армии Литвы и усилят сдерживание».

В Пентагоне по этому поводу заявили, что продадут Литве 230 ракет, 20 командно-пусковых блоков и иное сопутствующее оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские ПТРК Javelin интенсивно обсуждались на Украине и преподносились в качестве «козыря» против танковых армад «агрессивного агрессора». При этом ВПК Украины до сих пор не утратил способности производить гораздо более эффективные и дальнобойные противотанковые ракетные комплексы.

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