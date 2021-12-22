Подгорица, 22 декабря, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Директор клинического центра Черногории Лиляна Радулович заявила, что все данные показывают, что у тех, кто вакцинирован от коронавируса, гораздо больше шансов на улучшение клинической картины.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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В утренней программе TVCG она рассказала, что в настоящее время фиксируется снижение числа инфицированных на 30 процентов и числа госпитализированных на 40 процентов.

«Около 90 процентов инфицированных имеют более мягкую клиническую картину и не нуждаются в стационарном лечении. К сожалению, 75% тех, кто умер от ковида в предыдущий период, не были вакцинированы, что является четким сигналом для тех, кто не был вакцинирован, чтобы сделать это, и для тех, кто сделал это весной, чтобы получить третью бустерную дозу», — сказал Радулович.