Барселона, Испания, , 15:04 — REGNUM Департамент здравоохранения Каталонии не согласен с новыми критериями Комиссии по здравоохранению в отношении освобождения привитых людей от карантина по контакту с больными штаммом «Омикрон», однако всё же регион последует новым правилам. Об этом сообщает агентство EFE.

Каталония

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Отмечается, что для того, чтобы не создавать еще большую путаницу среди населения, Каталония будет следовать указаниям Комиссии и изменит свой протокол таким образом, чтобы исключить обязательное заключение на самоизоляцию близких контактов, вакцинированных от COVID-19 по полному графику.

Ранее власти региона решили ввести карантин для всех лиц, контактировавших с заражёнными штаммом коронавируса «Омикрон», однако решение Комиссии общественного здравоохранения заставило Каталонию пересмотреть это решение.