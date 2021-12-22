Минск, , 15:00 — REGNUM Белоруссия обладает «весьма солидным потенциалом» для ответа на «литовскую чехарду по Клайпедскому порту», заявил президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что взаимный товарооборот Украины с Литвой через Белоруссию в 2021 году составил около 3 млн тонн, в том числе через гомельский участок государственной границы.

«Я не понимаю, чем литовцы думают, напирая на нас. Мы закроем этот транзит, пускай ездят через Германию или попробуют через Польшу — будет в три раза дороже», — цитирует его БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее литовский минтранс предложил ввести санкции в отношении продукции, которая закупается, ввозится или идёт транзитом из Белоруссии. В МИД России заявили, что такая мера повлиять на обеспечение Калининградской области, Россия ситуацию без внимания не оставит.

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