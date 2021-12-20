Вильнюс, , 20:29 — REGNUM Официальный Вильнюс констатирует отсутствие солидарности у Латвии и Эстонии в проблеме блокировки транзита из Белоруссии. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Габриэлюс Ландсбергис European People's Party

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По словам Ландсбергиса, бизнесмены из Латвии и Эстонии продемонстрировали «намерения перехватить» транзит белорусских грузов, на котором ранее зарабатывали литовские субъекты хозяйствования. В интервью LRT глава МИД Литвы пояснил, что при этом прибалтийские союзники Вильнюса не нарушают каких-либо санкций в отношении Белоруссии.

Ландсбергис, подавший в отставку на фоне «калийного скандала с Белоруссией», отметил также, что блокировкой белорусского транзита через Прибалтику занимаются США. По его словам, Вашингтон уговаривает Ригу и Таллин «искать решения» проблемы лишения доходов «режима Лукашенко».

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Напомним, руководство Литвы вошло в конфликт не только с официальным Минском, но и с Пекином. В белорусском случае Вильнюс не признал Александра Лукашенко президентом Белоруссии, оказывая президентские почести его сопернице по президентской кампании Светлане Тихановской. В китайском случае политическое руководство Литвы также создало проблему лишения доходов от транзита из КНР, так как начало демонстративное сближение с Тайванем. В итоге доходы постсоветской прибалтийской республики от транзита стали резко сокращаться и в 2022 году. Как считают литовские и зарубежные эксперты, госбюджет столкнётся с необходимостью сокращения расходов, альтернативой чему является увеличение госдолга.