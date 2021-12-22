Москва, 22 декабря, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Связанные с профилактикой распространения коронавируса ограничения вводятся в Москве в более мягком режиме, чем в других мировых мегаполисах. Об этом 22 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время своего ежегодного отчета перед Московской городской думой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Главная мера поддержки — это возможность нормально работать для бизнеса. Поэтому мы максимально щадяще вводим ограничительные меры. И только тогда, когда это необходимо для жизни и здоровья граждан», — сказал Собянин.

Мэр столицы высказал мнение, что Москва занимает одно из последних мест в мире среди мировых городов по масштабам вводимых ограничений. Это позволяет городу нормально работать и развиваться.

«По количеству локдаунов, ограничений Москва выглядит кратно лучше большинства европейских городов, которые просидели в локдауне месяцы. В Москве локдаун или нерабочие дня исчисляются двумя неделями в последний раз. Это минимальный объем ограничений», — заявил глава столицы.