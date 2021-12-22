Мадрид, , 13:30 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес заверил в ходе выступления в Конгрессе депутатов, что семьи смогут отпраздновать Рождество, несмотря на продвижение шестой волны пандемии. Об этом пишет агентство EFE.

Педро Санчес (в центре) Marta Jara

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Накануне в Испании зафиксировали «рекордное» число случаев заражения коронавирусом — 49 823 положительных результата.

Санчес сделал соответствующее заявление в ответ на вопрос лидера «Народной партии» Пабло Касадо, который на контрольном заседании правительства отметил, что вся Испания шокирована увеличением числа случаев заболевания, и за два дня до Рождества испанцы не знают, смогут ли они провести Рождество со своими семьями.