Санкт-Петербург, 22 декабря, 2021, 13:03 — ИА Регнум. За истекшие сутки в стационары Петербурга госпитализированы 408 пациентов с COVID-19, это на 121 человека больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 22 декабря в городском оперштабе. Суточный рост госпитализации составил 42%.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

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В коронавирусных стационарах города находится на лечении 6054 человека, на 30 человек меньше, чем сутками ранее. За 21 декабря из больниц выписали по выздоровлению 384 человека (+299 к уровню предыдущих суток). В реанимационных отделениях размещено 586 пациентов (-4). К аппаратам ИВЛ подключены 309 пациентов (-2).

В Петербурге развернуто 8002 коронавирусные койки в 14 городских и трех федеральных медучреждениях. Доля свободных коек составляет 38,03% от норматива Минздрава России.

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге на 22 декабря состоят 25 446 пациентов (-257). На карантине находится 3001 человек (-386), в обсерваторе — 86 человек (-3).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки увеличился на 0,02 ед. и составляет 1,02 ед. от норматива Роспотребнадзора. Эта цифра говорит о том, какое количество людей в среднем заражает один заболевший пациент до его изоляции.

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге выявили 2166 новых случаев коронавируса, выздоровели 2658 человек, скончались 60 человек.