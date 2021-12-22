Санкт-Петербург, , 12:55 — REGNUM Санкт-Петербургский государственной университет (СПбГУ) допустит к очному обучению в новом семестре только тех студентов, кто прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции. Такое решение было принято на ректорском совещании, сообщает 22 декабря пресс-служба вуза.

Главное здание СПбГУ Дарья Драй © ИА REGNUM

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В настоящий момент доля студентов, вакцинированных, перенесших заболевание в течение последних шести месяцев либо представивших медотводы от прививки, составляет 35,41%. Среди научно-педагогических работников доля привитых преподавателей по университету составляет 92,9%.

«С началом нового семестра очные занятия будут разрешены только в тех коллективах, где этот показатель для преподавателей превысит 80%, а для студентов — 40%. На данный момент таких показателей достигли только 12 коллективов», — говорится в отчете совещания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в одном из общежитий вуза был выявлен очаг коронавируса, в санаторий у Финского залива на две недели переселили более 70 студентов. Еще 29 обучающихся, которые получили положительный результат ПЦР-теста госпитализированы во временный госпиталь «Ленэкспо».

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