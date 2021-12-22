Володин рассказал о работе Госдумы в пандемию
Москва, 22 декабря, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса вносит коррективы в работу Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Duma.gov.ru
Вячеслав Володин
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»
"На сегодняшний день коллективный иммунитет депутатов — 95%. Но были дни, когда количество заболевших доходило до 43 человек», — отметил Володин.
За последние три недели — один заболевший, сказал он.
Госдума постепенно возвращается к привычным форматам работы.