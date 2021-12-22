Улан-Батор, , 12:23 — REGNUM На заседании правительства Монголии принято решение об обязательной изоляции всех приезжающих из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам заседания от 22 декабря.

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«Омикрон распространился в более, чем 90 стран мира. Страны принимают различные меры для предотвращения распространения омикрон штамма. Раньше мы изолировали вернувшихся граждан из 11 стран. А на заседании правительства приянто решение о введении карантина на три дня для всех возвращающихся из-за рубежа», — сообщает пресс-служба правительства.

Также на заседании правительства Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ поддержал рекомендацию Министерства здравоохранения по отменению всех публичных мероприятий, связанных с празднованием Цаган Сар — монгольского нового года по лунному календарю.

Таким образом в Монголии уже третий год отменяются публичные мероприятия, связанных с празднованием Цаган сар. Впервые, после распространения коронавируса во многих странах мира, в конце 2019 года власти Монголии решили закрыть границы и отменить широкое празднование монгольского нового года по лунному календарю.