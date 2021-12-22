Краснодар, , 12:10 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 534 случая заражения коронавирусом, в том числе у 68 детей. Данные за сутки опубликовал 22 декабря региональный оперативный штаб. Накануне, 21 декабря, сообщалось о 521 новом случае заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Краснодаре выявили 215 случаев, в Динском районе — 40, в Новороссийске — 37, в Брюховецком районе — 27, в Северском — 23. По 20 заболевших в Сочи и Гулькевичском районе, 19 — в Армавире, 16 — в Темрюкском районе, 11 — в Выселковском. Девять положительных результатов в Красноармейском, по семь — в Кавказском, Лабинском, Павловском, Тихорецком и Абинском», — уточнили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии на территории Краснодарского края подтверждено 114 239 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 90 927 человек, скончались с начала пандемии 9 561 пациент.

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На утро 22 декабря в коронавирусных стационарах региона находятся 4 622 человека, у 2 558 из них диагноз COVID-19 подтверждён. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 86 человек, на ЭКМО — пять пациентов.