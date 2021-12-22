Краснодар, 22 декабря 2021, 12:10 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 534 случая заражения коронавирусом, в том числе у 68 детей. Данные за сутки опубликовал 22 декабря региональный оперативный штаб. Накануне, 21 декабря, сообщалось о 521 новом случае заражения.
Всего с начала пандемии на территории Краснодарского края подтверждено 114 239 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 90 927 человек, скончались с начала пандемии 9 561 пациент.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»
На утро 22 декабря в коронавирусных стационарах региона находятся 4 622 человека, у 2 558 из них диагноз COVID-19 подтверждён. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 86 человек, на ЭКМО — пять пациентов.