Санкт-Петербург, , 11:59 — REGNUM Введение контроля сертификатов с QR-кодами об иммунном статусе граждан при посещении предприятий общественного питания и объектов розничной непродовольственной торговли Петербурга начнется со 2 января 2022 года. Соответствующие изменения в антиковидный режим внес губернатор Александр Беглов. Ранее начало контроля QR-кодов в этих сферах было назначено на 27 декабря 2021 года.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Согласно новой редакции 121-го постановления Смольного, в новогоднюю ночь предприятия общественного питания Санкт-Петербурга смогут работать без ограничений по времени. Действие запрета на ночную работу приостанавливается с 23:00 31 декабря до 06:00 1 января.

«Условие, разрешающее посещение общепита исключительно посетителям, завершившим вакцинацию, перенесшим заболевание либо имеющим медотвод, начнет действовать с 2 января. Для объектов розничной торговли начало действия аналогичного условия также переносится с 27 декабря на 2 января», — разъяснили в пресс-службе Смольного.

Кроме того, с 1 января 2022 года в Петербурге с 50% до 75% увеличивается разрешенная наполняемость кинозалов.

Также, в соответствии с федеральным решением, срок действия отрицательного ПЦР-теста составляет только 48 часов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге обсудят целесообразность расширения сферы действия QR-кодов