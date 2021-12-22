Париж, 22 декабря 2021, 11:18 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил, что теперь вакцинация открыта для детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает Le Figaro.
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Вакцинация детей во Франции официально открыта. По словам министра, пока речи не идет о проведении ревакцинации.
«Мы официально открываем вакцинацию для детей этой возрастной группы», — заявил министр здравоохранения Франции.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь не исключил возможности введения более ограничительных мер.
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