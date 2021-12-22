Москва, , 11:01 — REGNUM Вопрос о вакцинации от COVID-19 является делом личного выбора, и недопустимым является злоупотребление властью священниками по этому и аналогичным ему вопросам. Об этом говорится в докладе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на ежегодном собрании Московской городской епархии.

Патриарх Алексей Колчин © ИА REGNUM

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«Как вам известно, сам я вакцинировался ещё в прошлом году на основании рекомендации врачей. При этом убеждён, что вакцинироваться или нет — это вовсе не вероучительный вопрос. Это вопрос сугубо медицинский, дело личного выбора и ответственности человека, его жизненного опыта. В связи с этим совершенно недопустимым является злоупотребление пастырской властью по этому и подобным вопросам», — сказал Патриарх.

По его словам, вакцинацию «никак нельзя рассматривать как признак апостасии»: «Даже если весь мир станет ареной сегрегации по иммунному признаку, церковь должна оставаться свободной от такой сегрегации и принимать всех стремящихся ко Христу людей».

Патриарх подчеркнул, что грехом лжи следует назвать как намеренное недостаточное и недостоверное информирование людей об эффектах вакцин, так и распространение непроверенных слухов и мифов относительно последствий вакцинации.