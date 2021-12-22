Вашингтон, 22 декабря, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Российское посольство возразило на заявления Госдепартамента США о том, что Москва, а не Киев или Вашингтон, ответственна за эскалацию напряженности вокруг Украины. Не стоит сваливать с больной головы на здоровую, говорится в сообщении дипмиссии РФ в США в Twitter.

U.S. Army Инструктор США на Украине

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс написал в микроблоге, что именно Россия отвечает за обострение ситуации с Украиной, хотя министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об ответственности за это самой Украины и США.

«Для деэскалации США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм на границах нашей страны», — заявили в российском посольстве и призвали американское внешнеполитическое ведомство «не сваливать с больной головы на здоровую».

Уменьшить напряжённость в Европе, считают в посольстве, нужно за счёт исключения дальнейшего расширения НАТО на восток. Также следует отказаться от приёма в альянс бывших советских республик, не использовать их инфраструктуру в военных целях, не развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдепартаменте России также обвинили в использовании «провокационной, ложной риторики». Российское руководство не раз заявляло, что обвинения в адрес Москвы служат лишь предлогом для стягивания к границам страны военной техники НАТО.

Читайте также: Госдеп США призвал Россию воздержаться от «провокационной риторики»