Новый Орлеан, США, 22 декабря, 2021, 10:07 — ИА Регнум. «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 111:97.

(сс) Frenchieinportland Дамиан Лиллард в составе баскетбольного клуба «Портленд Трэйл Блэйзерс»

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, на счету которого 39 очков. В составе «Пеликанс» форвард Брэндон Ингрэм набрал 28 очков.

«Пеликанс» одержали 11-ю победу в 32 матчах и занимает 27-е место в турнирной таблице НБА. «Портленд» потерпел 19-е поражение в 32 играх и идёт на 24-м месте.

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