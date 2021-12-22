Даллас, США, , 10:02 — REGNUM «Даллас Маверикс» одержал победу над «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 114:102.

Баскетбол (сс) Markus Spiske

Самым результативным игроком матча стал защитник «Далласа» Джейлен Брансон, на счету которого 28 очков. В составе «Миннесоты» центровой Карл-Энтони Таунс набрал 26 очков.

«Даллас» одержал 15-ю победу в 30 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице НБА. «Миннесота» потерпела 16-е поражение в 31 игре и идёт на 18-м месте.

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